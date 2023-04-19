У Китаї готують безпілотник Wuzhen-8, який може розвивати швидкість щонайменше в три рази швидше за швидкість звук і обганяти ППО. У витоку документів вказано, що подібні дрони зможуть відстежувати американські кораблі та військові бази у районі Тайваню.

Про це повідомило The Washinghton Post.

За даними журналістів, знайдений звіт, який злили у популярному сервісі Discord, містить оцінку програми Wuzhen-8. У документі зазначено, що Китай прагне впровадити технології, які допоможуть націлюватися на американські військові кораблі та військові бази у районі Тайваню.

До звіту додані супутникові знімки, де зображено два реактивні розвідувальні безпілотники WZ-8. Дрони розміщені приблизно за 350 миль від Шанхаю на авіабазі Східного командування театру військових дій, яке контролює ситуацію з Тайванем. БПЛА мають передове обладнання, що може допомогти КНР отримувати картографічні дані в режимі реального часу та підготуватися до запуску ракет у майбутніх війнах.

Ще журналісти виявили можливі маршрути польоту бомбардувальника H6-M Badger та безпілотників, які він може запускати. У них зазначено, що літак має злітати з китайської авіабази і летіти вздовж східного узбережжя. Надалі він має випустити дрон-невидимку, щоб той проник у повітряний простір Тайваню або Південної Кореї. Дрон може здійснювати операції на висоті близько 30 км і зі швидкістю втричі швидше за звук.

Характеристики та тип двигуна не вказані. Лише зазначено, що БПЛА використовує “ракетне паливо”.

The Washinghton Post не отримало коментарі від Міністерства оборони США та Китаю.

В інших доповідях описано викриття китайського шпигунства та військову модернізацію, зокрема розвіддані, які виявили існування додаткових китайських аеростатів-шпигунів. Ще міститься оцінка того, що Тайвань погано підготовлений до відображення повітряних атак Китаю у випадку вторгнення.

Довідка. Вперше WZ-8 було представлено у 2019 році, коли святкували 70-річчя створення Китайської Народної Республіки. Тоді багато експертів сумнівалися у працездатності дронів.

У Китаю знову показали дрони у вересні на 2022 року. Його продемонстрували на авіасалоні в місті Чандунь. За словами розробників, БПЛА здатен літати зі швидкістю понад 3 махи (близько 3700 км/год залежно від висоти), обганяючи ракети ППО. Також він має конструкцію з нерухомим крилом, реактивний двигун і шасі, що висувається. Ймовірно WZ-8 можуть переміщати за допомогою стратегічного бомбардувальника H-6N.