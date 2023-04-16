Підозрюваний у витоку секретних даних Пентагону може отримати 15 років позбавлення волі – ЗМІ

Про це мовиться в матеріалі “Голосу Америки”.
Зазначено, що підозрюваному у витоку секретної інформації 21-річному Джека Тейшейрі висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
Як повідомляється, Окружний суд США округу Массачусетс ухвалив рішення тривати підозрюваного під вартою до слухання щодо його затримання наступної середи.
Крім того, додається, що два вищевказані звинувачення стосуються захисту державної таємниці і за їх порушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.
Нагадаємо, що 14 квітня військовослужбовцю Національної гвардії США штату Массачусетс Джеку Тейшейрі оголосили обвинувачення щодо “зливу” секретних документів Пентагону. Раніше Тейшейру ідентифікували як ймовірного винуватця “зливу” секретних документів. За даними ЗМІ, він адміністрував онлайн-групу, де поширював розвідувальні дані Пентагону.
- Документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.
- Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.
- Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.
- 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.