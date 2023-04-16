Підозрюваний у витоку секретних даних Пентагону може отримати 15 років позбавлення волі – ЗМІ

Звинуваченому у "зливі" надсекретних розвідувальних даних Пентагону Джеку Тейшейрі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Про це мовиться в матеріалі “Голосу Америки”.

Зазначено, що підозрюваному у витоку секретної інформації 21-річному Джека Тейшейрі висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.

Як повідомляється, Окружний суд США округу Массачусетс ухвалив рішення тривати підозрюваного під вартою до слухання щодо його затримання наступної середи.

Крім того, додається, що два вищевказані звинувачення стосуються захисту державної таємниці і за їх порушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Нагадаємо, що 14 квітня військовослужбовцю Національної гвардії США штату Массачусетс Джеку Тейшейрі оголосили обвинувачення щодо “зливу” секретних документів Пентагону. Раніше Тейшейру ідентифікували як ймовірного винуватця “зливу” секретних документів. За даними ЗМІ, він адміністрував онлайн-групу, де поширював розвідувальні дані Пентагону.