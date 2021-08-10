Про це інформує американський телеканал CNN.
Так, влада Китаю наразі намагається стримати найгірше зростання випадків COVID-19 у країні за останній рік.
Як зазначає CNN із посиланням на звіти Національної комісії з питань охорони здоров’я Китаю, нинішній спалах вперше виник у східному місті Нанкін, поширився на більш ніж 15 китайських провінцій і спровокував понад 1000 симптоматичних випадків зараження за три тижні.
Місцева влада почала терміново запроваджувати суворі карантинні обмеження, масове тестування та обмеження на поїздки. Подібні заходи і раніше застосовувалися в країні для швидкого стримування спорадичних спалахів коронавірусу.
Ті ж чиновники, які не вжили заходів достатньо оперативно та ретельно, тепер стикаються з дисциплінарними стягненнями.
Згідно з офіційними заявами та повідомленнями китайських державних ЗМІ, по всій країні щонайменше 47 чиновників, включно з керівниками органів місцевого самоврядування, комісій охорони здоров’я, лікарень та аеропортів, були покарані за недбалість.
У Нанкіні, столиці провінції Цзянсу, були притягнуті до відповідальності 15 посадових осіб (через поширення вірусу в місцевому міжнародному аеропорту “Нанкін Лукоу”).
Вважається, що спалах COVID-19 почався саме в цьому аеропорту: 20 липня під час звичайного тесту на коронавірус було виявлено інфікування коронавірусом дев’яти прибиральників. Влада пов’язала цей кластер з рейсом із Росії, який прибув 10 липня.
Три посадові особи аеропорту Нанкіна наразі перебувають під слідством, а двоє з них були затримані. Інші, включно з віцемером Нанкіна, були покарані (починаючи від відсторонення і до суворих попереджень).
А в міському окрузі Чжанцзяцзе (провінція Хунань) були покарані 18 чиновників (за їх слабку реакцію на спалах).
“Гарячою точкою” поширення COVID-19 стало місто Янчжоу (провінція Цзянсу). Станом на вівторок там було зареєстровано 394 випадки інфікування, зокрема й 26 “тяжких випадків”. Шість пацієнтів знаходяться в критичному стані.
Дисциплінарна комісія Янчжоу вже винесла попередження шести посадовим особам та розкритикувала двох інших за неправильну організацію роботи в одному з пунктів масового тестування (що призвело до поширення коронавірусу серед осіб, яких тестували).
Масове тестування, жорсткі карантинні заходи, припинення транспортного сполучення – це ті заходи, які влада Китаю запроваджує в рамках “стратегії нульової терпимості” до COVID-19. Ця стратегія поставила місцеві органи влади під шалений тиск, оскільки від них вимагають рішучих кроків у стримуванні коронавірусу.
Однак разюча швидкість поширення штаму Delta ставить під сумнів підхід Китаю до боротьби з COVID-19.
Протягом останніх тижнів деякі китайські експерти в галузі охорони здоров’я закликали до зміни підходу, припускаючи, що Китай навчиться співіснувати з коронавірусом нарівні з іншими країнами з відносно високими показниками вакцинації.
Однак у неділю колишній міністр охорони здоров’я Китаю Гао Цян оприлюднив коментар, в якому розкритикував ідею “співіснування з вірусом”. Він також звинуватив США та Велику Британію в “нехтуванні здоров’ям і безпекою людей” та в поновленні спалахів хвороби через послаблення COVID-обмежень.
- Раніше повідомлялося, що 10 липня в Китаї вважають першим днем нового масштабного спалаху коронавірусу через штам Delta. Носієм міг бути чоловік з Росії, який прилетів до китайського міста Нанкін рейсом CA910 авіакомпанії Air China.
- На початку серпня стало відомо, що китайське місто Ухань перевірить всіх своїх 12 мільйонів жителів на наявність коронавірусу після того, як там виявили штам Delta.