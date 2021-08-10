У Китаї покарали понад 40 чиновників – представників місцевої влади через те, що вони не змогли проконтролювати зростаючий спалах штаму коронавірусу "Дельта" (Delta).

Про це інформує американський телеканал CNN.

Так, влада Китаю наразі намагається стримати найгірше зростання випадків COVID-19 у країні за останній рік.

Як зазначає CNN із посиланням на звіти Національної комісії з питань охорони здоров’я Китаю, нинішній спалах вперше виник у східному місті Нанкін, поширився на більш ніж 15 китайських провінцій і спровокував понад 1000 симптоматичних випадків зараження за три тижні.

Місцева влада почала терміново запроваджувати суворі карантинні обмеження, масове тестування та обмеження на поїздки. Подібні заходи і раніше застосовувалися в країні для швидкого стримування спорадичних спалахів коронавірусу.

Ті ж чиновники, які не вжили заходів достатньо оперативно та ретельно, тепер стикаються з дисциплінарними стягненнями.

Згідно з офіційними заявами та повідомленнями китайських державних ЗМІ, по всій країні щонайменше 47 чиновників, включно з керівниками органів місцевого самоврядування, комісій охорони здоров’я, лікарень та аеропортів, були покарані за недбалість.

У Нанкіні, столиці провінції Цзянсу, були притягнуті до відповідальності 15 посадових осіб (через поширення вірусу в місцевому міжнародному аеропорту “Нанкін Лукоу”).

Вважається, що спалах COVID-19 почався саме в цьому аеропорту: 20 липня під час звичайного тесту на коронавірус було виявлено інфікування коронавірусом дев’яти прибиральників. Влада пов’язала цей кластер з рейсом із Росії, який прибув 10 липня.

Три посадові особи аеропорту Нанкіна наразі перебувають під слідством, а двоє з них були затримані. Інші, включно з віцемером Нанкіна, були покарані (починаючи від відсторонення і до суворих попереджень).

А в міському окрузі Чжанцзяцзе (провінція Хунань) були покарані 18 чиновників (за їх слабку реакцію на спалах).

“Гарячою точкою” поширення COVID-19 стало місто Янчжоу (провінція Цзянсу). Станом на вівторок там було зареєстровано 394 випадки інфікування, зокрема й 26 “тяжких випадків”. Шість пацієнтів знаходяться в критичному стані.

Дисциплінарна комісія Янчжоу вже винесла попередження шести посадовим особам та розкритикувала двох інших за неправильну організацію роботи в одному з пунктів масового тестування (що призвело до поширення коронавірусу серед осіб, яких тестували).

Масове тестування, жорсткі карантинні заходи, припинення транспортного сполучення – це ті заходи, які влада Китаю запроваджує в рамках “стратегії нульової терпимості” до COVID-19. Ця стратегія поставила місцеві органи влади під шалений тиск, оскільки від них вимагають рішучих кроків у стримуванні коронавірусу.

Однак разюча швидкість поширення штаму Delta ставить під сумнів підхід Китаю до боротьби з COVID-19.

Протягом останніх тижнів деякі китайські експерти в галузі охорони здоров’я закликали до зміни підходу, припускаючи, що Китай навчиться співіснувати з коронавірусом нарівні з іншими країнами з відносно високими показниками вакцинації.

Однак у неділю колишній міністр охорони здоров’я Китаю Гао Цян оприлюднив коментар, в якому розкритикував ідею “співіснування з вірусом”. Він також звинуватив США та Велику Британію в “нехтуванні здоров’ям і безпекою людей” та в поновленні спалахів хвороби через послаблення COVID-обмежень.