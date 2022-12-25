Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденну статистику заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності. Це відбулося на фоні того, як протягом останніх кількох тижнів після пом’якшення жорстких карантинних обмежень вибухнула кількість інфікування.

Про це інформує Reuters.

“Відповідна інформація про COVID буде опублікована Китайським центром з контролю та профілактики захворювань для довідки та дослідження”, — йдеться в заяві комісії.

З початку виявлення вірусу COVID-19 у Китаї була введена політика нульової боротьби з COVID-19, яка призвела до безжального карантину для сотень мільйонів його громадян і завдала шкоди другій за величиною у світі економіці. Однак, останніми тижнями на фоні наростання невдоволення з боку громадян, китайська влада пом’якшила цю політику, після чого стався вибух кількості інфікованих.

Попри рекордний сплеск заражень, NHC не повідомляв про жодну смерть від COVID по всій країні протягом чотирьох днів поспіль, перш ніж припинити публікацію даних. Китай звузив визначення смертей від COVID-19, враховуючи лише спричинені вірусом пневмонію або дихальну недостатність, що викликало здивування у світових експертів у галузі охорони здоров’я.

Минулого тижня британська компанія Airfinity, яка займається даними про здоров’я, підрахувала, що в Китаї щодня реєструється понад мільйон нових інфікувань і 5000 смертей.

Офіційні дані з Китаю стали ненадійним орієнтиром, оскільки по всій країні проводилося менше тестувань, а Китай постійно звинувачували в применшуванні кількості виявлених інфекцій і смертей.