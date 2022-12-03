Близько 90% відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до коронавірусу COVID-19, проте є ймовірність появи нового штаму вірусу.

Про це інформує Polskie Radio з посиланням на заяву генерального директора ВООЗ Тедроса Гебрейесуса.

Він зазначив, що за оцінками ВООЗ, принаймні 90% населення світу має певну форму імунітету до вірусу COVID чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію.

“Проте через зниження пильності, залишаються відчиненими двері для появи нового штаму, який, ймовірно, пошириться і витіснить “Омікрон”, що зараз домінує”, — наголосив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус.

Також він додав, що вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового штаму, який потенційно може спричинити значну смертність.

Загалом у світі зараз зафіксовано 640 мільйонів інфікованих COVID-19, а 6,6 млн осіб померли від ускладнень коронавірусу. Проте, ці дані не є точними й реальна кількість заражень і смертей може бути набагато більшою.

Нагадаємо, що у листопаді у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що кількість смертельних випадків у світі від COVID-19 знизилася майже на 90% з початку 2022 року. Тоді у ВООЗ зафіксували понад 9,4 тисячі смертей, пов’язаних з COVID-19. Натомість у лютому щотижнева кількість смертей у світі перевищувала 75 тисяч.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебрейесуса, зниження смертності від COVID-19 дає оптимістичні прогнози. Але він все ж закликав зберігати пильність щодо пандемії: “Ми пройшли довгий шлях, і це, безумовно, привід для оптимізму. Але ми продовжуємо закликати всі уряди, громади та людей залишатися пильними”, — сказав він.

Водночас, на його думку, це забагато для хвороби, якій можна запобігти та яку можна лікувати. Рівень тестування та секвенування вірусу досі залишається низьким, а нові варіанти коронавірусу продовжують поширюватися.