У 2021 році у Китаї рівень народжуваності був найнижчим із 1949 року: народилося близько 10,62 млн дітей.

Про це повідомляє Reuters.

У 2021 році рівень народжуваності у Китаї становив 7,52 на 1000 людей. Демографи стверджують, що це – найнижчий показник народжуваності у цій країни з 1949 року.

Таким чином, природний приріст населення торік у КНР становив лише 0,034%. Це, за даними фахівців, є найнижчим показником з 1960 року.

У 2021 році у Китаї народилося близько 10,62 млн дітей, а роком раніше – 12 млн.

Тенденція до зниження народжуваності у Китаї спостерігається з року в рік. Тому влада у 2021 році прийняла рішення дозволити сім’ям мати три дитини (у 2016 була знята заборона мати лише одну дитину). Але, як показала статистика, це не підняло рівня народжуваності.

Як повідомляється, основними причинами падіння народжуваності в Китаї є зростання рівня урбанізації та висока інфляція.

Через демографічні зміни у Китаї зростає кількість людей зрілого віку – на тлі зменшення кількості молоді та дітей. Вважається, що це дуже негативно відіб’ється на пенсійній системі КНР.

Експерти прогнозують, що з кожним роком кількість жителів Китаю зменшуватиметься.