Про це повідомляє Associated Press.

Речниця МЗС Китаю Мао Ні закликала США “поважати науку та факти”.

“Перефразувавши теорію витоку (вірусу – ред.) з лабораторії, США не вдасться дискредитувати Китай, натомість це лише зашкодить власному авторитету. Ми закликаємо США поважати науку та факти… припинити перетворювати визначення походження (вірусу – ред.) на щось політичне та розвідувальне, а також припинити порушувати соціальну солідарність та співпрацю з питань походження”, – сказала речниця.

За її словами, участь розвідувального співтовариства США є достатнім доказом політизації відстеження походження COVID-19.

Днем раніше Мао Ні казала, що Китай був “відкритим і прозорим” у пошуках походження вірусу. Вона наголосила, що країна поділилася найбільшою кількістю результатів дослідження та зробила важливий внесок у глобальні дослідження відстеження вірусів.