У Китаї визнали винним чоловіка за прізвищем Гу у тому, що він до смерті налякав близько 1 100 курей під час сварок зі своїм сусідом Чжуном. Він двічі пробирався до його птахоферми, аби за допомогою ліхтарика сіяти паніку серед тварин.

Про це повідомило Insider.

Ворожнеча сусідів розпочалася у квітні 2022 року. Гу без дозволу Чжуна вирубав його дерева. Пізніше дружина Чжуна вивезла дерева, що розлютило Гу.

Одного разу Гу пробрався на територію сусіда та викликав паніку в його курей, світивши ліхтариком. Близько 500 птахів загинули від тисняви, коли усі забилися в куток.

Поліція винесла перший вирок, згідно з яким Гу мав компенсувати Чжуну 3 000 юанів (436 доларів США), але це його не зупинило.

Пізніше чоловік повернувся до сусіда. Аналогічним шляхом він спричинив смерть 640 курей.

Влада Китаю оцінила, що 1 100 мертвих курчат коштували близько 13 840 юанів (2015 доларів США). Суд округу Хеньян провінції Хунань у центральному Китаї постановив, що Гу навмисно завдав майнових збитків Чжуну.

Чоловіку присудили шість місяців тюремного ув’язнення з одним роком випробувального терміну. У рішенні суд враховував каяття Гу у своїх злочинах.