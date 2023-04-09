Про це повідомило Insider.
Ворожнеча сусідів розпочалася у квітні 2022 року. Гу без дозволу Чжуна вирубав його дерева. Пізніше дружина Чжуна вивезла дерева, що розлютило Гу.
Одного разу Гу пробрався на територію сусіда та викликав паніку в його курей, світивши ліхтариком. Близько 500 птахів загинули від тисняви, коли усі забилися в куток.
Поліція винесла перший вирок, згідно з яким Гу мав компенсувати Чжуну 3 000 юанів (436 доларів США), але це його не зупинило.
Пізніше чоловік повернувся до сусіда. Аналогічним шляхом він спричинив смерть 640 курей.
Влада Китаю оцінила, що 1 100 мертвих курчат коштували близько 13 840 юанів (2015 доларів США). Суд округу Хеньян провінції Хунань у центральному Китаї постановив, що Гу навмисно завдав майнових збитків Чжуну.
Чоловіку присудили шість місяців тюремного ув’язнення з одним роком випробувального терміну. У рішенні суд враховував каяття Гу у своїх злочинах.
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