Жителька Гавайських островів виграла понад $1 млн на ігровому автоматі лише за 7 хвилин.

Про це повідомляє видання Las Vegas Review-Journal.

Жінка приїхала до міста на гру місцевої футбольної команди “Рейдерс”, та після її поразки вирішила розважитися.

Для гри гавайка вибрала ігровий автомат Wheel of Fortune Double Diamond у казино Main Street Station. За сім хвилин вона зірвала джекпот у розмірі $1 025 602 на ставці у два долари.