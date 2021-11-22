Про це повідомляє видання Las Vegas Review-Journal.
Жінка приїхала до міста на гру місцевої футбольної команди “Рейдерс”, та після її поразки вирішила розважитися.
Для гри гавайка вибрала ігровий автомат Wheel of Fortune Double Diamond у казино Main Street Station. За сім хвилин вона зірвала джекпот у розмірі $1 025 602 на ставці у два долари.
- Раніше повідомлялося, що американець Том Кук виграв $22 млн і віддав половину другові через обіцянку 28-річної давності. Кук придбав призовий квиток за 2 долари в місцевому магазині.
- У лютому 2021 року громадянин Швейцарії зірвав рекордний джекпот лотереї EuroMillions. Його виграш становить 210 млн євро.