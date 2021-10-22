Національна Рада з питань електронних ЗМІ Латвії прийняла рішення анулювати ліцензію на мовлення "Першого балтійського телеканалу", який ретранслював російський "Перший канал".

Про це йдеться на сайті Нацради.

Мотивацією такого рішення стали неодноразові порушення та 3 штрафи, які були накладені на канал протягом року.

Спочатку штраф був накладений за грубе порушення основних умов виданої ліцензії на мовлення шляхом трансляції в етері “ПБК Латвія” програм, створених іншими ЗМІ. У другому випадку штраф наклали за недотримання зобов’язань надавати в етері не менше 51% щотижневих європейських аудіовізуальних передач.

У третьому випадку штраф був накладений, оскільки в програмі містилася інформація, яка загрожувала громадському здоров’ю або могла представляти серйозний ризик. В одній з передач, зокрема, йшлося про те, що COVID-19 – “несерйозне захворювання з низьким рівнем заразності”, і що від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець.

Креативна директорка ПБК Жаклін Ціновська повідомила у коментарі Delfi, що про рішення Нацради щодо скасування ліцензії “Першого балтійського каналу” підприємство дізналося зі ЗМІ. Від регулятора, за її словами, рішення отримано не було.

“Ми обов’язково оскаржимо рішення Нацради, оскільки в ньому не дотримані чинні законодавчі норми”, – наголосила Ціновська.

Юрист ПБК В’ячеслав Степаненко зазначив, що питання про скасування ліцензії не було включене до порядку денного Нацради. Він також вважає, що у нинішній ситуації, коли “в країні критично важливо інформувати російськомовне населення про вакцинацію”, ліцензія на трансляцію програми відгукується.

“Держава сама собі зробила ведмежу послугу”, – заявив Степаненко.

При цьому представники ПБК не коментували інформацію щодо “запобігання COVID-19 за допомогою вживання оселедця”.

Наразі у Латвії один з найнижчих рівней вакцинації у Європі – хоча б одну дозу отримали 56% дорослого населення.