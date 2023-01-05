Латвійська Служба державної безпеки (VDD) затримала громадянина Латвії за співпрацю з кремлівським пропагандистським ресурсом, що перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Про це повідомили у Службі державної безпеки Латвії.

У відомстві зазначили, що 3 січня 2023 року Служба державної охорони (VDD) затримала громадянина Латвії за підозрою у наданні економічних ресурсів кремлівському пропагандистському ресурсу, який перебуває під санкціями ЄС.

Затримання проводилося в межах кримінального провадження, відкритого VDD за частиною першою статті 84 кримінального кодексу, тобто за можливе порушення санкцій ЄС.

У повідомленні мовиться про те, що Служба державної безпеки тривалий час стежила за діяльністю затриманого громадянина Латвії. Він працює в одному з підконтрольних Кремлю інформаційних ресурсів агентства “Россия сегодня”, яке поширює повідомлення відповідно до інтересів Кремля, зокрема регулярно дискредитуючи Латвію та країни-союзники.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну цей пропагандистський ресурс Кремля було заблоковано в країнах ЄС у зв’язку з виправданням військової агресії Росії проти України та дій із дестабілізації ситуації в інших країнах Європи.

За даними Служби держбезпеки, затриманий громадянин Латвії займає керівну посаду в цьому інформаційному ресурсі, організовуючи та керуючи створенням контенту. Відтак, він кілька років жив і працював у Росії, але наприкінці 2022 року повернувся до Латвії.

За інформацією видання Delfi, затриманим є Марат Касем, який є редактором російського пропагандистського порталу “Sputnik Литва”. У 2018 році він брав участь у виборах до Сейму Латвії від партійного об’єднання “За альтернативу”, а свого часу його виключили з партії “Злагода” за публічно висловлену грубість на адресу електорату.

Марату Касему оголошено про підозру та затримано в порядку запобіжного заходу. У виданні зауважили, що у Касема буде можливість оскаржити рішення першої інстанції в Ризькому окружному суді.