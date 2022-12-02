Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала російський телеканал "Дождь" на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу Російської Федерації.

Про це повідомляє видання Delfi.

Щодо “Дождя” порушили справу про адміністративне правопорушення. Як заявив голова ради Іварс Аболіньш, телеканал “Дождь” окреслив тимчасово окупований російськими військами Крим як частину Росії та назвав російську армію “нашою армією”.

Керівник NEPLP наголосив, що за три серйозні порушення з боку телеканалу рада має право відкликати ліцензію на мовлення каналу. Ця справа — друге серйозне порушення за останні місяці. Зазначимо, що російський телеканал “Дождь” тимчасово припинив мовлення в березні, а пізніше оголосив про відкриття своїх студій у Ризі, Амстердамі, Тбілісі та Парижі.

Довідково. Телеканаал “Дождь” – російський інформаційний телеканал. Входить до складу медіахолдингу “Дождь”, що належить Наталії Сіндєєвій. Близько двох третин ефірного часу займають передачі, що транслюються в прямому ефірі. В ефірі каналу присутні новинні, аналітичні, дискусійні та авторські програми, концерти, художні читання, а також документальні фільми, відео-арт.

27 березня 2014 в Україні була розпочата трансляція телеканалу замість частини інших російських каналів, які були вилучені з ефіру через пропаганду агресії проти України. 12 січня 2017 Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України вилучила телеканал з переліку іноземних програм через численні порушення українського законодавства: розміщення комерційної реклами, незаконне перетинання співробітниками каналу кордону України, свідоме викривлення інформації про державні кордони України та пропаганду зазіхання на територіальну цілісність України.

Телеканал призупинив мовлення в Росії 3 березня 2022 року, коли був заблокований “Роскомнаглядом” на вимогу Генпрокуратури Росії за висвітлення війни в Україні. Головний редактор Тихон Дзядко та частина журналістів покинули Росію на тлі погроз до колективу.