Протягом лютого 2023 року російські війська змогли окупувати територію, що становить не більше ніж 0,04% площі всієї України.

Про це повідомляє Insider, посилаючись на аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Видання зазначило, що ISW підрахував, що протягом місяця російського наступу війська РФ захопили близько 234 квадратних кілометрів, що дорівнює 0,039% території України.

Водночас за даними групи відстеження War Mapper, РФ у лютому вдалося збільшити площу окупованих територій на 85 квадратних кілометрів, що еквівалентно 0,01% української території.

Представники ISW заявили виданню, що “обидві цифри досить малі”. Причиною відмінності — ймовірний незначний прорахунок, попри те, що “обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань РФ”.