Про це повідомляє Insider, посилаючись на аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
Видання зазначило, що ISW підрахував, що протягом місяця російського наступу війська РФ захопили близько 234 квадратних кілометрів, що дорівнює 0,039% території України.
Водночас за даними групи відстеження War Mapper, РФ у лютому вдалося збільшити площу окупованих територій на 85 квадратних кілометрів, що еквівалентно 0,01% української території.
Представники ISW заявили виданню, що “обидві цифри досить малі”. Причиною відмінності — ймовірний незначний прорахунок, попри те, що “обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань РФ”.
“Росія здобула цю крихітну ділянку землі, втративши військову техніку і тисячі солдатів”, — додало Insider.
- Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.
- За даними британських розвідників, протягом останніх чотирьох найманці ПВК “Вагнера” окупували більшу територію східної частини Бахмута і тепер лінія фронту проходить уздовж річки Бахмутка, що у центрі міста.
- За даними аналітиків ISW, війська РФ, ймовірно, готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара (Донецька область). Однак на думку аналітиків, досягти успіху на цьому напрямку армії РФ не вдасться.