Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Шахтарів мобілізували з шахти у Довжанську. За його словами, там вже майже нікому працювати, бо чоловіків призовного віку примусово забирають воювати.

У Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулися заходи з дітьми. Йдеться про “урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники так званого воєнно-патріотичного руху “Молода гвардія” 30 дітей шкільного віку”.

“Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть” – зазначив Гайдай.

Очільник ОВА додав, що на території області неодноразово зникали діти віком від 14 до 18 років. Окупаційні представники затримували неповнолітніх до встановлення особистості. Процедура триває 72 години. Після того як за дитиною приходить батько або брат їх ставлять перед вибором, хто піде на фронт.