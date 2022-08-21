У Луганській області російські окупаційні військові продовжують залучати населення на війну. Для виконання плану мобілізації окупанти пропонують по 60 тисяч рублів за інформацію про місцеперебування чоловіків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чоловіки продовжують ховатися від російських військових та примусової мобілізації на окупованих теренах. Окупанти пропонують грошову винагороду за дані. Інформацію “зливають” родичі або сусіди.

Подібна мобілізація триває в невеличких містах окупованого регіону. Залучають на війну чоловіків навіть там, де їх майже не залишилося. Російські військові у такий спосіб виконують план з примусової мобілізації.

“Родичі та сусіди демонструють там справжню “людяність” – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло”, – написав Гайдай.