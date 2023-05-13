Вранці 13 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. У росЗМІ стверджують, що було влучання стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ. Можуть бути загиблі та поранені.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання RT.

Пропагандисти заявили, що сьогодні вранці Збройні сили України обстріляли тимчасово окупований Луганськ, поціливши у стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ.

З 2015 року у цій будівлі розташовувались окупаційні війська.

“За попередніми даними, можуть бути поранені та загиблі”, – зазначили пропагандисти.

Також зазначається, що перед вибухом місцеві жителі бачили ракети та чули свист.

“У результаті обстрілу селища Ювілейне вибило вікна, покрівлю та фасади домівок поблизу. У двох згоріли гаражі. Оточено дуже великий район”, – мовиться у повідомленні.

Окупанти вже заявили, що удар по місту було завдано ракетою Storm Shadow.

Варто зауважити, що увечері 12 травня в окупованому Луганську також лунали вибухи. Росіяни заявили, що ЗСУ вдарили по місту двома ракетами: англо-французькою Storm Shadow та американською ADM-160B MALD.