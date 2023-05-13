Про це повідомляє російське пропагандистське видання RT.
Пропагандисти заявили, що сьогодні вранці Збройні сили України обстріляли тимчасово окупований Луганськ, поціливши у стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ.
З 2015 року у цій будівлі розташовувались окупаційні війська.
“За попередніми даними, можуть бути поранені та загиблі”, – зазначили пропагандисти.
Також зазначається, що перед вибухом місцеві жителі бачили ракети та чули свист.
“У результаті обстрілу селища Ювілейне вибило вікна, покрівлю та фасади домівок поблизу. У двох згоріли гаражі. Оточено дуже великий район”, – мовиться у повідомленні.
Окупанти вже заявили, що удар по місту було завдано ракетою Storm Shadow.
Варто зауважити, що увечері 12 травня в окупованому Луганську також лунали вибухи. Росіяни заявили, що ЗСУ вдарили по місту двома ракетами: англо-французькою Storm Shadow та американською ADM-160B MALD.
- Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, підтвердило 11 травня британське міністерство оборони.
- 11 травня речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення Великої Британії про надання Україні ракет великої дальності Storm Shadow. Раніше в РФ заявляли, що надання такої зброї буде перетином так званої “червоної лінії”.