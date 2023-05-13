Про це повідомляє російське пропагандистське видання RT.

Пропагандисти заявили, що сьогодні вранці Збройні сили України обстріляли тимчасово окупований Луганськ, поціливши у стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ.

З 2015 року у цій будівлі розташовувались окупаційні війська.

“За попередніми даними, можуть бути поранені та загиблі”, – зазначили пропагандисти.

Також зазначається, що перед вибухом місцеві жителі бачили ракети та чули свист.

“У результаті обстрілу селища Ювілейне вибило вікна, покрівлю та фасади домівок поблизу. У двох згоріли гаражі. Оточено дуже великий район”, – мовиться у повідомленні.

Окупанти вже заявили, що удар по місту було завдано ракетою Storm Shadow.

Варто зауважити, що увечері 12 травня в окупованому Луганську також лунали вибухи. Росіяни заявили, що ЗСУ вдарили по місту двома ракетами: англо-французькою Storm Shadow та американською ADM-160B MALD.