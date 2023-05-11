В РФ погрожують Великій Британії через постачання Україні ракет великої дальності

11 травня речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення Великої Британії про надання Україні ракет великої дальності Storm Shadow. Раніше в РФ заявляли, що надання такої зброї буде перетином так званої "червоної лінії".

Про це інформує SkyNews.

За словами Пєскова, “РФ вкрай негативно ставиться до постачання Києву крилатих ракет великої дальності Великою Британією, буде потрібна адекватна відповідь”.

Так він зреагував на повідомлення про те, що Велика Британія постачила Києву ракети Storm Shadow.

Раніше Росія заявляла, що надання такої зброї буде перетином “червоної лінії”.

Зауважимо, що 11 травня британське міністерство оборони підтвердило постачання крилатих ракет Україні.

Це сталося після ексклюзивного повідомлення CNN раніше про те, що Велика Британія постачила Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, посилаючись на розмови із високопоставленими західними посадовцями.

Надання ракет Storm Shadow “доповнює” системи далекого радіусу дії, які раніше були споряджені Україні, а також українські крилаті ракети Neptune, – заявив глава Міноборони Бен Воллес законодавцям у четвер.

Пожертвування цих систем зброї дає Україні найкращий шанс захистити себе від безперервної жорстокості Росії, особливо від навмисного нападу на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву”, – зазначив Воллес у парламенті.

Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Офіційні особи Великої Британії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим суверенною територією України.

Розгортання ракет відбувається в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ, щоб повернути тимчасово окуповані Росією території на сході та півдні країни.

Це не перший випадок, коли Велика Британія пішла далі за США щодо зброї, яку вона готова надіслати Україні. Лондон став першим союзником, який оголосив, що надсилає сучасні західні танки в Україну у січні, пообіцявши постачити 14 танків Challenge 2, перш ніж США оголосили невдовзі після цього, що нададуть танки M-1 Abrams.

Раніше цього року британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія розглядає можливість надсилання озброєння великої дальності.

А раніше цього місяця британський уряд опублікував оголошення про закупівлю через Міжнародний фонд для України. У повідомленні мовиться, що Велика Британія запрошує висловити зацікавленість у купівлі ракет “дальнього удару” до 4 травня, а з потенційними постачальниками зв’яжуться через місяць. У повідомленні йдеться про “ракети з дальністю 100-300 км; з наземним, морським або повітряним запуском та вантажопідйомністю 20-490 кг”.

Відповідно до даних MBDA Missile Systems, європейської компанії, яка виробляє ракети, Storm Shadow – це “зброя глибокого удару”, здатна “експлуатуватися вдень і вночі за будь-якої погоди”, яка має передову навігаційну систему для забезпечення точності.

Довідка. Франко-британська ракета Storm Shadow також відома як SCALP авіаційного базування, має польотну масу до 1300 кг, а маса бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску цієї крилатої ракети складає понад 250 км в експортному варіанті, і до 560 км – для армій Франції та Британії.

Важливо те, що Storm Shadow має достатній радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по тимчасово окупованій Росією території на сході України.