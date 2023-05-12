У тимчасово окупованому Луганську ввечері 12 травня пролунали вибухи. Ймовірно, у місті горить завод.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”, а також місцеві Telegram-канали.

Очевидці подій почали публікувати світлини та відео диму, що здіймається над містом.

Водночас так звана “адміністрація” заявила, що у Луганську “спрацювала” ППО. Втім, такі твердження спростовують у коментарях місцеві.

Наразі офіційна інформація щодо причин вибухів відсутня.

“У Луганську пролунали 2 вибухи, над містом у районі одного із заводів видно клуби диму”, — пише “РИА Новости”.