Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”, а також місцеві Telegram-канали.
Очевидці подій почали публікувати світлини та відео диму, що здіймається над містом.
Водночас так звана “адміністрація” заявила, що у Луганську “спрацювала” ППО. Втім, такі твердження спростовують у коментарях місцеві.
Наразі офіційна інформація щодо причин вибухів відсутня.
“У Луганську пролунали 2 вибухи, над містом у районі одного із заводів видно клуби диму”, — пише “РИА Новости”.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники змушують лікарів працювати понад норму через велику кількість поранених військових РФ.
- Росія почала переселяти громадян із найвіддаленіших регіонів країни на територію тимчасово окупованих областей України. У такий спосіб влада РФ хоче змінити етнічний склад населення.