По Львівській області зранку влучили чотири крилаті ракети ворога. Обстріл стався неподалік кордону з Польщею.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

Ракетний обстріл стався по одному з об’єктів військової інфраструктури. Внаслідок атаки його було повністю знищено.