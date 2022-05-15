Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.
Ракетний обстріл стався по одному з об’єктів військової інфраструктури. Внаслідок атаки його було повністю знищено.
Об‘єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався.
Підрозділ Повітряних сил України ліквідував дві ворожі крилаті ракети над Львівською областю. Окупанти запускали боєприпаси з Чорного моря, ймовірно, з підводних човнів. Обстріл стався близько 04:30.
- Нагадаємо, у Луганській області росіяни обстріляли завод “Азот”, технікум та багатоповерхівки. Близько 40% атак окупантів прийшлися на Сєвєродонецьк.
- Окупаційні війська РФ не залишають спроб штурмувати “Азовсталь” у Маріуполі. Вперше з 24 лютого вони застосували по захисниках запалювальні бомби.