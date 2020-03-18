Про це повідомили у Львівській міській раді.
“Від сьогодні такі інформаційні машини їздитимуть по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб старші люди залишалися вдома. Подбайте про ваших батьків та бабусь/дідусів”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Зокрема, наразі 6 автомобілів вже курсують містом, а ще 5 автівок управління безпеки міста почнуть курсувати сьогодні, о 18:00. Інформування населення триватиме впродовж всього карантину.
“Вже сьогодні 5 наших автівок почнуть курсувати містом. Одна з них обладнана камерами відеоспостереження, дронами та має доступ до системи відеоспостереження. Ми будемо інформувати львів’ян про актуальну інформацію щодо ситуації в місті щодня”, — зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.
- Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
- Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.