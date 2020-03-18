Від сьогодні, 18 березня, вулицями Львова почали їздити автівки з гучномовцями, які інформуватимуть мешканців стосовно ситуації в місті у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

“Від сьогодні такі інформаційні машини їздитимуть по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб старші люди залишалися вдома. Подбайте про ваших батьків та бабусь/дідусів”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зокрема, наразі 6 автомобілів вже курсують містом, а ще 5 автівок управління безпеки міста почнуть курсувати сьогодні, о 18:00. Інформування населення триватиме впродовж всього карантину.

“Вже сьогодні 5 наших автівок почнуть курсувати містом. Одна з них обладнана камерами відеоспостереження, дронами та має доступ до системи відеоспостереження. Ми будемо інформувати львів’ян про актуальну інформацію щодо ситуації в місті щодня”, — зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

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