Про це йдеться у повідомленні сервісного центру.
Сервісний центр буде тимчасово зачинено відсьогодні, 8 серпня.
“Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги, у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Львівській області, за умови наявності талону онлайн-черги та попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру”, – йдеться у повідомленні.
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