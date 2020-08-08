У Львові регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ на вулиці Апостола закрили на карантин через виявлення захворювання на COVID-19 у співробітників.

Про це йдеться у повідомленні сервісного центру.

Сервісний центр буде тимчасово зачинено відсьогодні, 8 серпня.

“Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги, у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Львівській області, за умови наявності талону онлайн-черги та попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру”, – йдеться у повідомленні.