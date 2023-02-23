Про це повідомила пресслужба Першого медоб’єднання Львова.

Лікарям довелося виконати дві операції. Спочатку вони видалили уламок із грудної порожнини, а пізніше — дрібні уламки з м’яких тканин, стегна та плеча. Проводила операції команда дитячих хірургів, а випадок виникнення ускладнень в операційній чергували кардіохірурги.

У підлітка потрапив снаряд, коли він у Бахмуті вийшов з дому набрати води. Тоді розпочався артобстріл. Трисантиметровий уламок застряг у грудній порожнині хлопця.

16-річного хлопця поранили 31 січня. Під час обстрілу загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Микита отримав важке мінно-вибухове поранення з численними переломами рук і ніг, а також пошкодженням лівої легені.

Хлопця терміново доставили до Дніпра, де місцевим медикам вдалося стабілізувати його стан. Надалі евакуаційним потягом його привезли до Львова.

“Наразі життю Микити травми більше не загрожують. Однак попереду у хлопця тривалий процес відновлення. Для цього з ним щоденно по кілька годин працюють фахівці з реабілітації. Сам Микита каже: сподівається, що одужає зовсім скоро. Він мріє про перемогу та повернення додому”, — додали у медзакладі.