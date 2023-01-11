Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда підписали спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника, який відбувся у Львові.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

“За результатами переговорів є спільна декларація. У ній відображено ключові політичні, гуманітарні та інші висновки сьогоднішньої зустрічі”, – сказав Володимир Зеленський.

Відтак, спільна декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

У документі відзначено намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні.

Крім того, у спільній декларації висловлено підтримку скликанню Глобального саміту формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував президент Зеленський. Також підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України.

У документі окремо відзначено розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти нашої держави та важливість продовження програми “Зерно з України” для посилення глобальної продовольчої безпеки.

Довідково. Люблінський трикутник – тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Спільну декларацію міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України Лінаса Лінкявічуса, Яцека Чапутовича й Дмитра Кулеби про створення формату було підписано 28 липня 2020 року в Любліні, Польща.