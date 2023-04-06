У Львові розпочали демонтаж незаконно збудованого храму УПЦ МП

Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування, народний депутат VIII скликання Любомир Зубач.

За його словами, громада Православної церкви України (ПЦУ) проводить порядок на території, де незаконно збудовано споруду УПЦ МП.

Він додав, що все відбувається у межах закону, а на місці демонтажу поліціянти забезпечують правопорядок.

“Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні”, – написав він.

Зубач також опублікував фото з місця події зазначивши, що на одному із них – священнослужитель ПЦУ, після молитви та благословення якого розпочався демонтаж.

Зауважимо, що мовиться про храм святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на проспекті Червоної Калини, 89. Дерев’яний храм московського патріархату вже неодноразово намагались демонтувати через сумнівну законність його зведення. Кілька разів у храмі виникали пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом.