Про це сповістив литовський фотограф Йонас Стаселіс.
Мета виставки, як пояснив фотограф, зосередити увагу громадян Росії на війні уряду РФ проти України та закликати їх не залишатися байдужими. Світлини для акції надіслали фотографи Євген Малолєтка та Максим Дондюк, які наразі працюють у “гарячих точках” Київщини та Маріуполя.
Ідею акції спершу запропонував режисер Евалдас Кубілюс. Варто також зауважити, що литовська залізниця теж підтримала цю ініціативу.
- Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй заявила, що отримала супутникові знімки з підтвердженням існування масових поховань у заблокованому російськими солдатами Маріуполі. Лише в 1 братській могилі було помічено близько 200 людей.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція разом Туреччиною та Грецією готуються до “гуманітарної операції” в Україні. Мета цієї операції – вивезти з оточеного російськими окупантами Маріуполя мирних мешканців.