Фотографи та активісти організували "виставку" фотографій російсько-української війни на платформі вокзалу Вільнюса, де зупиняються транзитні поїзди з Москви до області Калінінграда.

Про це сповістив литовський фотограф Йонас Стаселіс.

Мета виставки, як пояснив фотограф, зосередити увагу громадян Росії на війні уряду РФ проти України та закликати їх не залишатися байдужими. Світлини для акції надіслали фотографи Євген Малолєтка та Максим Дондюк, які наразі працюють у “гарячих точках” Київщини та Маріуполя.

Ідею акції спершу запропонував режисер Евалдас Кубілюс. Варто також зауважити, що литовська залізниця теж підтримала цю ініціативу.