Про це повідомляє CNN.
Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер також зазначила, що не обов’язково всі поховані у братських могилах – цивільні. Так, ООН, коли документує жертви серед цивільного населення, то не враховує військові втрати. Також не враховують людей, які загинули не через військові дії, а з інших причин.
Як приклад в ООН звернули увагу на те, що ріст смертності у Маріуполі зріс через відсутність їжі, електрики та води. Богнер зауважила, що у місті гинуть люди, які є “не просто цивільними жертвами”.
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