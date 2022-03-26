Організація Об’єднаних Націй заявила, що отримала супутникові знімки з підтвердженням існування масових поховань у заблокованому російськими солдатами Маріуполі. Лише в 1 братській могилі було помічено близько 200 людей.

Про це повідомляє CNN.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер також зазначила, що не обов’язково всі поховані у братських могилах – цивільні. Так, ООН, коли документує жертви серед цивільного населення, то не враховує військові втрати. Також не враховують людей, які загинули не через військові дії, а з інших причин.

Як приклад в ООН звернули увагу на те, що ріст смертності у Маріуполі зріс через відсутність їжі, електрики та води. Богнер зауважила, що у місті гинуть люди, які є “не просто цивільними жертвами”.