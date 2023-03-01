Про це інформує Delfi.
Відповідно до пропозиції Міністерства внутрішніх справ Литви надзвичайний стан продовжить діяти на всій ділянці прикордонної зони вздовж державного кордону Литви з Білоруссю і на ділянці кордону з Калінінградською областю РФ, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих не на території прикордонної зони.
“Військова агресія Росії в Україні триває вже рік – продовжують вчинятися злочини проти людяності, воєнні злочини, порушення міжнародного права. Ми пропонуємо продовжити надзвичайний стан, тому що в умовах напруженої геополітичної ситуації ми повинні забезпечити громадську безпеку, конституційний лад і національну безпеку”, – заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.
У виданні зазначили, що під час надзвичайного стану діятимуть раніше запроваджені заходи: охорона кордону здійснюватиметься в посиленому режимі, на кордоні здійснюватиметься перевірка, як і раніше, діятиме більш суворий візовий режим – призупинено видачу віз громадянам Росії та Білорусі в службах видачі віз Литовської Республіки за кордоном, окрім випадків, коли посередником виступає МЗС.
Під час дії надзвичайного стану буде можливим використання державного резерву з метою забезпечення належного фінансування державних установ, що беруть участь в управлінні надзвичайним станом, і усунення можливих загроз інтересам національної безпеки держави.
У відомстві зауважили, що реалізація проєкту постанови спрямована на управління загрозами, тому не завдасть незручностей жителям Литви. Під час надзвичайного стану литовська армія може бути залучена для допомоги.
- 8 грудня 2022 року більшістю голосів Сейм Литви ухвалив постанову про продовження надзвичайного стану на кордоні з Росією та Білоруссю до 10 березня 2023 року.
- У травні 2022 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан — на тлі війни Росії в Україні — відразу після приходу до влади нового уряду.