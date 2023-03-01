Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити надзвичайний стан у Литві до 17 квітня 2023 року через напруження геополітичної ситуації внаслідок широкомасштабної війни Росії в Україні.

Про це інформує Delfi.

Відповідно до пропозиції Міністерства внутрішніх справ Литви надзвичайний стан продовжить діяти на всій ділянці прикордонної зони вздовж державного кордону Литви з Білоруссю і на ділянці кордону з Калінінградською областю РФ, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих не на території прикордонної зони.

“Військова агресія Росії в Україні триває вже рік – продовжують вчинятися злочини проти людяності, воєнні злочини, порушення міжнародного права. Ми пропонуємо продовжити надзвичайний стан, тому що в умовах напруженої геополітичної ситуації ми повинні забезпечити громадську безпеку, конституційний лад і національну безпеку”, – заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

У виданні зазначили, що під час надзвичайного стану діятимуть раніше запроваджені заходи: охорона кордону здійснюватиметься в посиленому режимі, на кордоні здійснюватиметься перевірка, як і раніше, діятиме більш суворий візовий режим – призупинено видачу віз громадянам Росії та Білорусі в службах видачі віз Литовської Республіки за кордоном, окрім випадків, коли посередником виступає МЗС.

Під час дії надзвичайного стану буде можливим використання державного резерву з метою забезпечення належного фінансування державних установ, що беруть участь в управлінні надзвичайним станом, і усунення можливих загроз інтересам національної безпеки держави.

У відомстві зауважили, що реалізація проєкту постанови спрямована на управління загрозами, тому не завдасть незручностей жителям Литви. Під час надзвичайного стану литовська армія може бути залучена для допомоги.