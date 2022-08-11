У Литві троє консерваторів підготували поправку до закону про громадянство, якою пропонують позбавляти громадянства осіб, які підтримують агресію однієї держави проти іншої. Мовиться про позбавлення громадянства осіб, які отримали латвійські документи як виключення.

Про це повідомляє Delfi.

У правках консерваторів мовиться, що громадянин іншої країни, який отримав громадянство Литви як виключення, може бути позбавленим цього громадянства, якщо його дії представляють загрозу безпеці та інтересам Литви та інших країн регіону, безпеці союзників, а також якщо цей громадянин принижує ім’я Литви.

Відповідні поправки підготували депутати Даля Асанавічюте, Стасі Шедбарас та Андрюс Вишняускас. Зареєструвати у литовському парламенті їх пропонують вже сьогодні, 11 серпня.

Автори правок зауважили, що ідея внести такі зміни виникла у зв’язку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та загрозою Литві й всьому регіону.

Консерватори додали, що діючі норми закону щодо позбавлення громадянства не відповідають реаліям геополітичної ситуації.

“Відповідно до 24 ст. є 6 приводів для позбавлення громадянства Литви, однак серед них немає такого, який би передбачав механізм позбавлення громадянства особи, громадянина іншої держави, який отримав литовське громадянство як виключення, якщо він підтримує агресорів і таким чином представляє загрозу для Литви, регіону та союзників”, – йдеться у пояснення до поправок.

Про необхідність міняти закон почали говорити після того, як виключення громадянство Литви отримали фігуристка Маргарита Дробязко та її чоловік Повілас Ванагас, які брали участь у шоу, яке організувала дружина речника президента РФ Тетяна Навка.

Через це напередодні, 10 серпня, президент Литви Гітанас Науседа позбавив Дробязко та Ванагаса державної нагороди, яку вони отримали за заслуги перед Литвою. Подружжя Дрозябко та Ванагас проживає у Росії.