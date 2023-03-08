Уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон, що передбачає візові обмеження для росіян та білорусів через повномасштабну війну проти України, які зараз діють у межах указу про надзвичайний стан.

Про це повідомляє BNS.

Наразі надзвичайний стан діє до 16 березня, проте його планують продовжити до початку травня. Указ про надзвичайний стан передбачає більш жорсткий порядок видачі всіх документів росіянам і білорусам, а запити на видачу цих документів не приймаються.

Крім того, указ забороняє в’їзд до Литви громадянам Росії. Проте є винятки, які стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян із дозволом на проживання або довгостроковими національними візами країн Шенгенської зони.

У виданні наголошується, що якщо Сейм ухвалить закон про повернення мігрантів і вирішить не продовжувати надзвичайний стан, вищезазначені обмеження щодо росіян та білорусів втратять чинність і потребуватимуть окремого запровадження.

Своєю чергою, заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила виданню BNS, що метою ініціативи є створення “національного режиму санкцій”, який забезпечить юридичну “прозорість”. Також вона зазначила, що санкції не поширюватимуться на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС.