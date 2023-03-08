Про це повідомляє BNS.
Наразі надзвичайний стан діє до 16 березня, проте його планують продовжити до початку травня. Указ про надзвичайний стан передбачає більш жорсткий порядок видачі всіх документів росіянам і білорусам, а запити на видачу цих документів не приймаються.
Крім того, указ забороняє в’їзд до Литви громадянам Росії. Проте є винятки, які стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян із дозволом на проживання або довгостроковими національними візами країн Шенгенської зони.
У виданні наголошується, що якщо Сейм ухвалить закон про повернення мігрантів і вирішить не продовжувати надзвичайний стан, вищезазначені обмеження щодо росіян та білорусів втратять чинність і потребуватимуть окремого запровадження.
Своєю чергою, заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила виданню BNS, що метою ініціативи є створення “національного режиму санкцій”, який забезпечить юридичну “прозорість”. Також вона зазначила, що санкції не поширюватимуться на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком заявив, що Литва готує новий пакет підтримки.
- Литовська Республіка передала Україні потужний автотрансформатор, який може забезпечити електроенергією до 200 000 домогосподарств.