Про це повідомляє BNS.

Наразі надзвичайний стан діє до 16 березня, проте його планують продовжити до початку травня. Указ про надзвичайний стан передбачає більш жорсткий порядок видачі всіх документів росіянам і білорусам, а запити на видачу цих документів не приймаються.

Крім того, указ забороняє в’їзд до Литви громадянам Росії. Проте є винятки, які стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян із дозволом на проживання або довгостроковими національними візами країн Шенгенської зони.

У виданні наголошується, що якщо Сейм ухвалить закон про повернення мігрантів і вирішить не продовжувати надзвичайний стан, вищезазначені обмеження щодо росіян та білорусів втратять чинність і потребуватимуть окремого запровадження.

Своєю чергою, заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила виданню BNS, що метою ініціативи є створення “національного режиму санкцій”, який забезпечить юридичну “прозорість”. Також вона зазначила, що санкції не поширюватимуться на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС.