Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Вчора через місто рухалася велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області”, – зазначив Петро Андрющенко.
Також він додав, що у колоні на механічних дорожніх автомобілях “тягачах” було помічено російську бойову гусеничну машину БМД-4, яка призначена для транспортування особового складу повітрянодесантних військ, підвищення його мобільності, озброєності й захищеності на полі бою.
Частина місцевих мешканців сприйняла їх за танки. Також у колоні була велика кількість бронетранспортерів (БТР).
За словами Петра Андрющенка, у селах Нікольського та Мангушського районів, що межують із Запорізькою областю оселилась велика кількість російських солдатів. Розселяють російських окупантів переважно у приміщеннях шкіл.
Крім того, місцеві мешканці повідомляють про те, що більшість російських загарбників зовсім юного віку. Деякі з них кажуть, що несуть службу за призовом.
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