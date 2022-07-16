15 липня у тимчасово окупованому Маріуполі було помічено велику колону російської військової техніки, яка рухалася у бік Запорізької області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Вчора через місто рухалася велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він додав, що у колоні на механічних дорожніх автомобілях “тягачах” було помічено російську бойову гусеничну машину БМД-4, яка призначена для транспортування особового складу повітрянодесантних військ, підвищення його мобільності, озброєності й захищеності на полі бою.

Частина місцевих мешканців сприйняла їх за танки. Також у колоні була велика кількість бронетранспортерів (БТР).

За словами Петра Андрющенка, у селах Нікольського та Мангушського районів, що межують із Запорізькою областю оселилась велика кількість російських солдатів. Розселяють російських окупантів переважно у приміщеннях шкіл.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють про те, що більшість російських загарбників зовсім юного віку. Деякі з них кажуть, що несуть службу за призовом.