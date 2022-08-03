Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram.
За його інформацією, у приміщенні банку знаходились депозитні скриньки. Невідомо, що саме залишили жителі в них, але, ймовірно, щось цінне. На початок другої фази війни вони були зачинені, але зараз “їх абсолютно вичищено під нуль”.
Радник мера зазначив, що цьому посприяв місцевий колаборант. Банкір А. Висоцький залишився у Маріуполі та добровільно вирішив співпрацювати з російськими окупантами.
“Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав до розграбування руку, забезпечив їх спокійне відкриття до повної окупації міста”, – додав чиновник.
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