Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram.

За його інформацією, у приміщенні банку знаходились депозитні скриньки. Невідомо, що саме залишили жителі в них, але, ймовірно, щось цінне. На початок другої фази війни вони були зачинені, але зараз “їх абсолютно вичищено під нуль”.

Радник мера зазначив, що цьому посприяв місцевий колаборант. Банкір А. Висоцький залишився у Маріуполі та добровільно вирішив співпрацювати з російськими окупантами.

“Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав до розграбування руку, забезпечив їх спокійне відкриття до повної окупації міста”, – додав чиновник.