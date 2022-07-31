Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
За його словами, роботи окупантів більше нагадують ілюзію відновлювальних робіт. Радіатори вони замінили на вулиці Володимирська, 7. У розтрощеному будинку росіяни розпочали ремонт під’їзду.
“Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку?” — додав радник мера.
Петро Андрющенко закликав містян, які досі в Маріуполі, евакуюватися. Раніше російські окупанти планували будувати “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок. Радник мера припустив, що роботи проводять “без пафосу і пропаганди”, бо бетонні коробки ставлять одна на одну без скріплення між собою. Крім того, між ними є “щілини з руку”.
“Одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Отже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок – простолюдинів”, – підкреслив Андрющенко.
Нові будинки не облаштовують опаленням або газопостачанням.
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