Російські окупанти замінили радіатори опалення у будинку, який зруйнували власними обстрілами обстрілами. Такі квартири непридатні для проживання.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, роботи окупантів більше нагадують ілюзію відновлювальних робіт. Радіатори вони замінили на вулиці Володимирська, 7. У розтрощеному будинку росіяни розпочали ремонт під’їзду.

“Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку?” — додав радник мера.

Петро Андрющенко закликав містян, які досі в Маріуполі, евакуюватися. Раніше російські окупанти планували будувати “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок. Радник мера припустив, що роботи проводять “без пафосу і пропаганди”, бо бетонні коробки ставлять одна на одну без скріплення між собою. Крім того, між ними є “щілини з руку”.

“Одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Отже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок – простолюдинів”, – підкреслив Андрющенко.

Нові будинки не облаштовують опаленням або газопостачанням.