Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, роботи окупантів більше нагадують ілюзію відновлювальних робіт. Радіатори вони замінили на вулиці Володимирська, 7. У розтрощеному будинку росіяни розпочали ремонт під’їзду.

“Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку?” — додав радник мера.

Петро Андрющенко закликав містян, які досі в Маріуполі, евакуюватися. Раніше російські окупанти планували будувати “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок. Радник мера припустив, що роботи проводять “без пафосу і пропаганди”, бо бетонні коробки ставлять одна на одну без скріплення між собою. Крім того, між ними є “щілини з руку”.

“Одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Отже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок – простолюдинів”, – підкреслив Андрющенко.

Нові будинки не облаштовують опаленням або газопостачанням.