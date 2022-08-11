Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

Мерія закликала жителів бути уважними. На фотографії видно, що російські військові прив’язали гранату на замок.

“Це так окупанти “відповідально” ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними”, – наголосили у повідомленні.

Зазначимо, що тимчасово захоплене місто досі без електрики, води, газу. З початку вторгнення могли загинути близько 22 тисяч мирних жителів, утім підрахувати кількість загиблих поки неможливо. Близько 50 тисяч маріупольців депортували в Росію або на тимчасово захоплені території Донецької області.

Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних захворювань.