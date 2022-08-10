У російському Єйську, звідки планують завозити боєприпаси до Маріуполя, спалахнуло нафтосховище: фото, відео

Сьогодні, зранку 10 серпня у російському місті Єйськ спалахнуло нафтосховище. Зазначається, що саме звідти ворог планує завозити боєприпаси до тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він заявив, що палає нафтосховище: “Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок”, — написав радник, нагадавши, що Єйськ — те саме місто, звідки росіяни завозитимуть боєприпаси до Маріупольського порту.

За його словами, в Єйську, окрім порту, є вантажний авіатермінал. Тому, ймовірно, така пожежа може бути “зовсім не раптовою”.

Також про це заявило російське пропагандистське видання “РИА Новости” у Telegram, написавши, що відбулося займання ангара.