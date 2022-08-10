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У російському Єйську, звідки планують завозити боєприпаси до Маріуполя, спалахнуло нафтосховище: фото, відео

Сьогодні, зранку 10 серпня у російському місті Єйськ спалахнуло нафтосховище. Зазначається, що саме звідти ворог планує завозити боєприпаси до тимчасово окупованого Маріуполя.

Середа, 10 серпня 2022, 13:03
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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він заявив, що палає нафтосховище: “Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок”, — написав радник, нагадавши, що Єйськ — те саме місто, звідки росіяни завозитимуть боєприпаси до Маріупольського порту.

Пожежа на нафтобазі у російському місті Єйськ
Фото: Петро Андрющенко

Пожежа на нафтобазі у російському місті Єйськ
Фото: Петро Андрющенко

За його словами, в Єйську, окрім порту, є вантажний авіатермінал. Тому, ймовірно, така пожежа може бути “зовсім не раптовою”.

Також про це заявило російське пропагандистське видання “РИА Новости” у Telegram, написавши, що відбулося займання ангара.

Теги: війна, Єйськ, займання, обстріл РФ, пожежа, російська агресія, російсько-українська війна

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