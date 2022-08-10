У російському Єйську, звідки планують завозити боєприпаси до Маріуполя, спалахнуло нафтосховище: фото, відео

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він заявив, що палає нафтосховище: “Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок”, — написав радник, нагадавши, що Єйськ — те саме місто, звідки росіяни завозитимуть боєприпаси до Маріупольського порту.
За його словами, в Єйську, окрім порту, є вантажний авіатермінал. Тому, ймовірно, така пожежа може бути “зовсім не раптовою”.
Також про це заявило російське пропагандистське видання “РИА Новости” у Telegram, написавши, що відбулося займання ангара.
- Нагадаємо, що росіяни створили так звану “концепцію розвитку” зруйнованого та тимчасово окупованого ними Маріуполя. Проєкт нібито триватиме від 8 до 42 років.
- Також #Букви взяли інтерв’ю у мера Маріуполя Вадима Бойченка, у якому він заявив, що Маріуполь деблокують і звільнять у грудні – січні.
- Верховний суд країни-агресора визнав добровольчий батальйон “Азов” “терористичною організацією”. У полку відповіли, що Росія шукає нових приводів і пояснень для своїх воєнних злочинів.