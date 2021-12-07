Іллічівський районний суд Маріуполя визнав винним 17-річного юнака у публічній нарузі над Державним прапором України. Йому призначено покарання строком 1 року позбавленні волі з випробувальним строком 1 рік. Згідно зі статтею 338 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Також прокурорами у суді доведено, що 7 серпня 2021 року мешканець м. Маріуполя, перебуваючи у лісосмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний Прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.

“Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік”, — зазнає пресслужба прокуратури.

Відповідно до статті 339 Кримінального кодексу України об’єктом злочину є авторитет держави Україна, який підривається в разі посягання на один із державних символів України: Державний Прапор України, Державний Герб України або Державний Гімн України.