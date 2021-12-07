Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Також прокурорами у суді доведено, що 7 серпня 2021 року мешканець м. Маріуполя, перебуваючи у лісосмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний Прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.
“Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік”, — зазнає пресслужба прокуратури.
Відповідно до статті 339 Кримінального кодексу України об’єктом злочину є авторитет держави Україна, який підривається в разі посягання на один із державних символів України: Державний Прапор України, Державний Герб України або Державний Гімн України.
- Нагадаємо, що Рада ухвалила за основу закон Зеленського про великий Державний Герб: нардепи «ЄС» вийшли із залу.
- Також 6 грудня Збройні сили України відзначили своє 30-річчя. Як проходило урочисте святкування 30-річчя ЗСУ в Києві.