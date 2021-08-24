Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про великий Державний Герб України. Документ підтримали попри критику та вигуки "Ганьба!", що лунали в залі засідань.

Про це інформує кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5712 проголосували 257 народних депутатів: 213 від “Слуги народу”, 13 – від “Батьківщини”, 9 – від групи “За майбутнє”, 16 – від групи “Довіра”, 6 – позафракційних.

Фракції “Європейської Солідарності”, “Голосу” не дали жодного голосу (як і нардепи від “ОПЗЖ”, які, згідно з даними голосування, “були відсутні”).

Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський. Заради розгляду законопроєкту скликали позачергове засідання.

Презентувати документ мав перший президент України Леонід Кравчук. Проте через стан здоров’я він не зміг цього зробити. Натоміть презентував проєкт закону перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.

Варто зауважити, що законопроєкт жорстко розкритикували у фракції “Європейської Солідарності”. Заяву від фракції озвучив з трибуни ВР нардеп Микола Княжицький.

“Сьогодні нам пропонують зробити чергову містифікацію, і не просто так… Ви читали цей закон? На цьому гербі написано, що зображується корона Ярослава Мудрого. Та не було в Ярослава Мудрого ніякої корони. Корона була у Володимира Великого, це видно з деяких фресок. А перші наші королі – це Ярополк, а згодом Данило, яким даровано було цей титул Папою. Інших королів у нас не було. Ярослав Мудрий – велична постать, але ми не можемо в цей святий день псувати наш герб, наш Тризуб цими містифікаціями в угоду дешевого піару. Ви бачили цей герб? Бачили цього лева, в якого намальовано дві лівих ноги? Вам соромно не буде? Перед вашими дітьми соромно не буде?” – наголосив Княжицький, звертаючись до нардепів у залі засідань.

Він зазначив, що нардепи “Євросолідарності” не братимуть участі ” в цьому ганебному голосуванні”.

“Не будемо перетворювати наш гідний Герб в посміховисько заради дешевого піару провладних сил. Тому що відповідальність за це буде дуже великою”, – заявив нардеп.

Після виступу більшість нардепів від партії “ЄС” залишили залу засідань, не чекаючи голосування за президентський законопроєкт про великий Державний Герб України (ті, які залишилися, не голосували).

Критикували законопроєкт також у фракції “Голосу”. Нардеп Роман Лозинський зауважив, що це “шкідлива ідея”, яка “розмиватиме досконалий герб – Тризуб”.

Варто також зауважити, що у залі засідань під час представлення та обговорення законопроєкту Зеленського періодично лунали вигуки “Ганьба!”.

Для кінцевого затвердження великого Герба України необхідні 300 голосів нардепів. Проте для першого читання вистачило б і 226 голосів (мінімально необхідної кількості).

Що передбачає президентський законопроєкт?

Як відомо, законопроєкт № 5712 наприкінці червня вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Згідно із текстом цього документа, великий Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п’ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту. Щит тримають з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору. Зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Варто зазначити, що внесений Зеленським варіант зображення Великого Герба був розроблений ще в 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Варіант, який запропонував Зеленський, є доопрацьованим проєктом авторського колективу Івахненка.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що на зображенні проєкту Великого Герба України лев має дві ліві лапи.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч гривень. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Цей ескіз викликав хвилю критики українців. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, невідомо.