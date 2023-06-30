У Мексиці вирує сильна спека, внаслідок чого за останні два тижні загинуло щонайменше 100 осіб.

Джерело: Reuters.

У деяких районах країни температура повітря сягала майже +50 градусів за Цельсієм.

Понад дві третини смертей припали на тиждень з 18 по 24 червня, а решта – на попередній тиждень. За аналогічний період минулого року був зареєстрований лише один смертельний випадок, пов’язаний зі спекою.

Причиною смерті майже у всіх випадках став тепловий удар, і лише кілька жертв померли від зневоднення. Близько 64% смертей сталися в північному штаті Нуево-Леон, що межує з Техасом. Більшість інших – у штатах Тамауліпас і Веракрус на узбережжі Мексиканської затоки.

Через сезон дощів останніми днями температура повітря у Мексиці знизилася, однак у деяких північних містах все ще спекотно й спостерігається висока температура повітря. Наприклад, у місті Акончі в середу температура повітря сягала +49 градусів за Цельсієм.