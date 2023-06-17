На півночі Індії вирує сильна спека, внаслідок чого за останні два дні загинуло щонайменше 34 людини.

Джерело: Associated Press.

Усім загиблим було понад 60 років і вони мали попередні захворювання, які могли загостритися через сильну спеку. Смертельні випадки сталися в районі Баллія, приблизно за 300 кілометрів на південний схід від Лакхнау, столиці штату Уттар-Прадеш.

Лікарі радять людям старше 60 років залишатися вдома під час спеки, особливо вдень.

Водночас дані Метеорологічного департаменту Індії показують, що у Баллія зафіксували максимальну температуру в 42,2 градуса за Цельсієм у п’ятницю, що на 4,7 градуса вище за норму.

Крім того, сильна спека спричинила перебої з електроенергією по всьому штату, залишивши людей без водопроводу, вентиляторів і кондиціонерів.

Глава штату Йогі Адітянатх запевнив громадськість, що влада вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійного електропостачання. Він також закликав громадян співпрацювати з урядом і заощадливо використовувати електроенергію.

Основні місяці — квітень, травень і червень — зазвичай спекотні в більшості частин Індії, перш ніж мусонні дощі призведуть до зниження температури. Але за останнє десятиліття температури стали більш інтенсивними. Під час хвиль спеки країна також страждає від серйозної нестачі води: десятки мільйонів із 1,4 мільярда людей не мають водопостачання.

Дослідження, проведене World Weather Attribution, академічною групою, яка вивчає джерела екстремальної спеки, показало, що хвиля сильної спеки у квітні, яка вразила частини Південної Азії, була принаймні в 30 разів більш імовірною через зміну клімату.

У квітні спека спричинила загибель 13 людей під час урядового заходу у фінансовій столиці Індії Мумбаї та змусила деякі штати закрити всі школи на тиждень.