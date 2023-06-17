Джерело: Associated Press.
Усім загиблим було понад 60 років і вони мали попередні захворювання, які могли загостритися через сильну спеку. Смертельні випадки сталися в районі Баллія, приблизно за 300 кілометрів на південний схід від Лакхнау, столиці штату Уттар-Прадеш.
Лікарі радять людям старше 60 років залишатися вдома під час спеки, особливо вдень.
Водночас дані Метеорологічного департаменту Індії показують, що у Баллія зафіксували максимальну температуру в 42,2 градуса за Цельсієм у п’ятницю, що на 4,7 градуса вище за норму.
Крім того, сильна спека спричинила перебої з електроенергією по всьому штату, залишивши людей без водопроводу, вентиляторів і кондиціонерів.
Глава штату Йогі Адітянатх запевнив громадськість, що влада вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійного електропостачання. Він також закликав громадян співпрацювати з урядом і заощадливо використовувати електроенергію.
Основні місяці — квітень, травень і червень — зазвичай спекотні в більшості частин Індії, перш ніж мусонні дощі призведуть до зниження температури. Але за останнє десятиліття температури стали більш інтенсивними. Під час хвиль спеки країна також страждає від серйозної нестачі води: десятки мільйонів із 1,4 мільярда людей не мають водопостачання.
Дослідження, проведене World Weather Attribution, академічною групою, яка вивчає джерела екстремальної спеки, показало, що хвиля сильної спеки у квітні, яка вразила частини Південної Азії, була принаймні в 30 разів більш імовірною через зміну клімату.
У квітні спека спричинила загибель 13 людей під час урядового заходу у фінансовій столиці Індії Мумбаї та змусила деякі штати закрити всі школи на тиждень.
- Країни Південної Європи готуються до рекордної посухи влітку, а деякі вже потерпають від нестачі води. Фермери готуються до найгірших врожаїв за останні десятиліття.
- У деяких провідних європейських країнах-виробниках посуха спричиняє псування посівів та затримку посівних робіт, що може призвести до подальшого зростання цін на харчові продукти.
- З кінця 2022 року Іспанія переживає тривалу посуху. Протягом березня-квітня опадів фактично не було. Це все відбувається на тлі високої температури повітря, що більше нагадує літо, аніж весну.