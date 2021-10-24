Про це повідомляє Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH).

Артефакти виявили археологи під час підготовки до будівництва залізної дороги за допомогою геореференції GPS, супутникових топографічних зображень та датчиків LIDAR.

Знахідки варіюються від курганів до складних архітектурних об’єктів, 80 місць поховань та тисячі інших фрагментів цивілізації майя.

Ці артефакти розширюють знання про повсякденне життя, вірування, а також відносини торгівлі та культурного обміну, які існували століття тому в цивілізації майя.

Особливий інтерес у науковців становлять знайдені дві посудини у формі жіночих грудей. Археологи вважають, що ці посудини використовувалися панівною елітою під час “важливих політичних або релігійних моментів” для розливу, ймовірно, дорогоцінних рідин, таких як шоколад чи парфуми.

Попередній аналіз показав, що майя населяли цю територію протягом тривалого часу – з 700 року до н.е. до 850 року н.е.