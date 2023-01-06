Ввечері 6 січня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров Мелітополя у Telegram.

За його словами, жителі повідомляють про гучний вибух в районі залізничного вокзалу: “Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво”, — додав Федоров.

Також він зазначив, що наразі деталі уточнюються.

За сьогоднішніми даними Генштабу, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.