Про це повідомив міський голова Іван Федоров Мелітополя у Telegram.
За його словами, жителі повідомляють про гучний вибух в районі залізничного вокзалу: “Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво”, — додав Федоров.
Також він зазначив, що наразі деталі уточнюються.
За сьогоднішніми даними Генштабу, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.
- 6 січня російські окупаційні війська двічі завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.
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