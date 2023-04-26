На пісню "Фортеця Бахмут" від гурту "Антитіла" випустили аматорський відеомікс, де взяла участь державний секретар Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка. Композицію знайшли по назві "Інна Sweety & Антитіла" — "Фортеця Бахмут".

Про це повідомила журналістка-розлідувачка, авторка “Новинарні” Любов Величко на сторінці Facebook.

Кліп змонтовано так, що нібито чиновниця зняла свою версію за участі Тараса Тополі. Журналістка зазначила, що виявила його випадково — вона шукала оригінальний кліп “Фортеця Бахмут”, але пошуковик видав пісню від “Інна Sweety & Антитіла”.

“Зйомки зроблені красиво, камерно, професійно. На перший погляд і не відрізниш, що це не оригінальний кліп. Браво режисеру та операторам!” – прокоментувала Величко.

Держсекретарка одягнута у військову форму та нібито співає з солістом гурту декілька куплетів пісні. Надалі вона зачитує авторський реп.

“Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи” – сказала у сольній партії Інна Солодка.

Любов Величко запитала чиновницю щодо відеороботи, але поки що не отримала відповідь.

“Дуже загадковий кейс. Якщо зробили таке круте відео, чому сама чиновниця його не публікує у себе на сторінці? І хто ж виготовив цю красу? Хто проспонсорував і за які кошти? Цікаво почути ваші думки, друзі”, – написала Величко.

У гурта “Антитіла” запитали, чи було погоджено запис відеореміксу з використанням частин оригінального кліпу.

“Звичайно ні. Поскаржтеся. Так бути немає”, — відповіли у коментарях.

Проте пізніше гурт видалив коментар щодо цього приводу.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва відреагувала на виявлений кліп, що Бахмут — рана, яка “не загоїться ніколи, для тисяч українських родин”, тому, на її думку, “чиновниця МОЗ могла б використати свою енергію в більш корисне русло ніж мімікрію”. Зокрема вона дорікла через те, що Інна Солодка використовувала рацію у кліпі, коли у лавах ЗСУ брак рацій ставав фатальним.

“У мене одна думка. Можна займатися на дозвіллі чим завгодно. Можна видавати із себе патріота. Але займіться нарешті професійними обов’язками. Враховуючи скільки людей нас реально воює, полягли і стали інвалідами під так званою “Фортецею Бахмут”, — написала журналістка.

Марина Данилюк-Ярмолаєва дорекла, що “досить уже натягувати на себе карнавальні костюми реальних героїв війни за незалежність”.

“До речі, знайшла цифри зп (зарплати, – ред.) Солодкої на 2022 рік. 90 тисяч гривень на місяць? За що ми платимо такі кошти?” — запитала вона.