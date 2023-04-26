Про це повідомило ForeFilms на YouTube-каналі.
В основі сюжету покладено історію дорослішання хлопця Тимофія у 1990-х роках. У фільмі розповідається про його родину, перше кохання і стосунки з колишнім контррозвідником та солдатом ГРУ Феліксом, який став частиною сім’ї хлопця.
Юрій Іздрик, український письменник і поет, зіграв роль Фелікса, який травмований війною. У різні роки Тимофія грали син Ірини Цілик та Артема Чеха Андрій Чередник, актори Владислав Балюк і Володимир Гладкий.
У світі прем’єра відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, а українська — в межах Київського тижня критики. Поки невідома дата прокату в Україні, але, ймовірно, його випустять восени 2023 року.
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