Компанія ForeFilms поширила у мережі трейлер до драми "Я і Фелікс" Ірини Цілик. Кінострічку екранізували на основі напівавтобіографічного роману українського письменника Артема Чеха "Хто ти такий?".

Про це повідомило ForeFilms на YouTube-каналі.

В основі сюжету покладено історію дорослішання хлопця Тимофія у 1990-х роках. У фільмі розповідається про його родину, перше кохання і стосунки з колишнім контррозвідником та солдатом ГРУ Феліксом, який став частиною сім’ї хлопця.

Юрій Іздрик, український письменник і поет, зіграв роль Фелікса, який травмований війною. У різні роки Тимофія грали син Ірини Цілик та Артема Чеха Андрій Чередник, актори Владислав Балюк і Володимир Гладкий.

У світі прем’єра відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, а українська — в межах Київського тижня критики. Поки невідома дата прокату в Україні, але, ймовірно, його випустять восени 2023 року.