Документальний український фільм про війну режисера Ахтема Сеітаблаєва “Мирний-21” вийде в кінопрокат у Південній Кореї та Японії.

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“Історію побачать у Південній Кореї та Японії. Команда дистрибуції продала права на прокат фільму Ахтема Сеітаблаєва “Мирний-21″ у ці країни”, – йдеться у повідомленні Держкіно.

У фільмі розповідається про події 2014 року, коли російські окупанти розпочали вторгнення в Луганську область. За сюжетом, бійці луганського прикордонного загону не стали на бік росіян. Попри перевагу ворога за кількістю особового складу та військовою технікою – українці дали їм відсіч.

Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину. Таким чином вони намагались повторити кримський сценарій та захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

Назву кінострічки обрали не випадково – Мирний-21 є адресою кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

Зазначимо, що у березня стрічка українського режисера Максима Наконечного “Бачення метелика” отримала звання найкращого повнометражного фільму у конкурсній програмі “In the Heart of Europe” на міжнародному кінофестивалі Febiofest SK у Братиславі.

В основі сюжету військової драми “Бачення метелика” – історія аеророзвідниці добровольчого батальйону із позивним “Метелик”, яку обмінюють після двох місяців полону.

Повернувшись додому, вона відновлюється від отриманих травм, але раптом дізнається, що вагітна після зґвалтування своїм наглядачем. Ця дитина видається приреченою на смерть із самого початку свого існування – насамперед для самої Метелика, але перед самим абортом вона починає сумніватись.