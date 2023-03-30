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У Meta обговорюють заборону політичної реклами в Європі — FT

Керівництво Meta обговорює заборону політичної реклами в Європі. Керівники побоюються, що Facebook та Instagram не зможуть відповідати майбутнім правилам Євросоюзу, які спрямовані на онлайн-кампанії.

Четвер, 30 березня 2023, 18:58
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Про це повідомило Financial Times.

У Брюсселі регулятори розробляють нові закони, які набудуть чинності у 2024 році. Вони мають змусити великі компанії розкривати більше інформації про політичні групи, які стоять за рекламою, і про те, на яких користувачів вони націлені.

В Європейському Союзі пропонували зобов’язати такі групи, як Facebook і Google, бути більш прозорими у розміщенні політичної реклами. Наприклад, аби публікувалася інформація скільки коштує реклама, хто заплатив за неї і скільки людей переглянули контент. Остаточне визначення політичної реклами мають узгодити Європейська комісія, Європарламент та члени-країни ЄС згідно з новим регламентом до 5 червня.

Двоє осіб, знайомі з внутрішніми дискусіями, заявили, що у Meta стурбовані тим, що визначення політичної реклами за цим планом буде настільки широким, що компанії буде легше відмовитися від усіх проплачених політичних кампаній на сайтах. Джерела стверджують, що крок серйозно розглядають, оскільки доходи від політичної реклами невеликі порівняно з іншим бізнесом, а користувачі здебільшого не зацікавлені в такому контенті.

Дослідницька група Insider Intelligence звітувала, що у 2019-2020 роках компанія отримала трохи менше ніж $800 млн доходу від політичної реклами в США. Це становить менш як 1% від загального доходу від реклами за цей період.

У вищому керівництві Meta деякі виступають проти заборони політичної реклами. Остаточне рішення ухвалять, коли ЄС надасть інформацію про визначення того, що є політичною рекламою для своїх нових правил. Meta не відповіла на запити про коментарі.

Компанії як Facebook, TikTok і Twitter критикували після виборів у США 2016 року. Тоді соцмережі звинувачували у нездатності боротися з дезінформацією і змовами, щоб запобігти маніпуляціям на виборах.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг відмовлявся перевіряти політичну рекламу, стверджуючи, що приватні компанії не повинні бути “арбітром істини”. Утім компанія частково припинила розміщення цієї реклами напередодні та під час важливих голосувань, таких як президентські вибори в США 2020 року.

Теги: Єврокомісія, Євросоюз, реклама в Facebook, Google, Європарламент, Європейська комісія, Європейський парламент, Європейський Союз, ЄС, інтернет-реклама, мета, політична реклама, Facebook, Instagram, реклама

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