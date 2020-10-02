Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні я гордий представляти партію Слуга Народу! Завтра буду гордий представляти місто та городян!”- написав Клецов.
Згідно з даними бази “Миротворець”, в 2015 році Клецов брав участь в мітингах, спрямованих на зрив мобілізації до лав Збройних сил України.
“Основні підставні мотиви, що розкручують російською пропагандою в Україні: “мир за всяку ціну”, “Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією”. В ході акцій планував виникнення бійок з політичними противниками”, – наголошується в базі.
Також є інформація про те, що завдання Клецов отримував від політтехнологів, які працюють на Росію.
Крім того, представник “Слуги народу” займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів бойовиків “ДНР” і особисто брав участь в їх доставці.
Клецов також приймати участь в ефірах телеканалів бойовиків на Донбасі, зокрема, “Новоросія ТВ”.
На своїй сторінці в Facebook в 2014-2015 роках Клецов відкрито підтримував бойовиків і закликав до “миру”.
Він також засуджував “Євромайдан” і ділив Україну на “захід і схід”, а також згадував про “бандерівців” і “внутрішній конфлікт”.
- Нагадаємо, 12 березня, Сергій Сивохо опинився в центрі скандалу, коли під час презентації “Національної платформи єдності і примирення” він назвав російську агресію “внутрішнім конфліктом”. Презентацію зірвали активісти організації “Національний корпус”. Представники “Нацкорпусу” в день презентації силою виштовхали Сивохо із зали, після чого він впав.
- Поліція Києва затримала 15 учасників сутичок, які напаи на Сивохо.
- Крім того, частина народних депутатів з фракції “Слуги народу” закликали секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова звільнити його позаштатного радника Сергія Сивохо після його заяв про “внутрішній конфлікт” на Донбасі.