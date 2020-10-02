Партія "Слуга народу" висунула на місцеві вибори в Миколаєві кандидатуру Єгора Клецова, який допомагав бойовикам на Донбасі і внесений в базу "Миротворця".

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні я гордий представляти партію Слуга Народу! Завтра буду гордий представляти місто та городян!”- написав Клецов.

Згідно з даними бази “Миротворець”, в 2015 році Клецов брав участь в мітингах, спрямованих на зрив мобілізації до лав Збройних сил України.

“Основні підставні мотиви, що розкручують російською пропагандою в Україні: “мир за всяку ціну”, “Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією”. В ході акцій планував виникнення бійок з політичними противниками”, – наголошується в базі.

Також є інформація про те, що завдання Клецов отримував від політтехнологів, які працюють на Росію.

Крім того, представник “Слуги народу” займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів бойовиків “ДНР” і особисто брав участь в їх доставці.

Клецов також приймати участь в ефірах телеканалів бойовиків на Донбасі, зокрема, “Новоросія ТВ”.

На своїй сторінці в Facebook в 2014-2015 роках Клецов відкрито підтримував бойовиків і закликав до “миру”.

Він також засуджував “Євромайдан” і ділив Україну на “захід і схід”, а також згадував про “бандерівців” і “внутрішній конфлікт”.