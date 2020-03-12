Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.

После этого инцидента виновники попытались сбежать.

“15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа”, – говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное дело за хулиганство (часть 2, статья 296), предусматривающее ограничение свободы на срок до пяти лет и лишение свободы на срок до четырех лет.