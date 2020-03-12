Об этом говорится в сообщении полиции Киева.
Представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.
После этого инцидента виновники попытались сбежать.
“15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа”, – говорится в сообщении полиции.
По данному факту открыто уголовное дело за хулиганство (часть 2, статья 296), предусматривающее ограничение свободы на срок до пяти лет и лишение свободы на срок до четырех лет.
- Ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Позже Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.
- Также Сергей Сивохо призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.