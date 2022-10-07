Міністерство культури та інформаційної політики досі не зняло з державного обліку пам'ятник ватажку більшовиків Миколі Щорсу, який розташований на бульварі Шевченка у Києві. Більш того, у відомстві заявили, що не планують демонтувати пам'ятник діячу радянського періоду.

Про це повідомляє Big Kyiv.

Коментуючи ситуацію щодо пам’ятника Щорсу у Мінкульті заявили, що їм не надходило жодних подань від профільних департаментів КМДА щодо перенесення чи вилучення цього об’єкту з Державного реєстру нерухомих пам’яток.

“Пам’ятник військовому діячеві М. О. Щорсу» на бульварі Т. Г. Шевченка у​ ​м. Києві як пам’ятка монументального мистецтва національного значення занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (постанова Кабінету Міністрів​ ​України від 03.09.2009 No 928, охоронний No 260055-Н). Інформуємо, що на момент підготовки зазначеного листа, подання про​ ​перенесення зазначеної пам’ятки чи вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України до МКІП не надходило​”, – мовиться у відповіді за підписом державного секретаря Мінкульту Юрія Лещука.

У Мінкульті також зазначили, що не знають, що буде з пам’ятником надалі. Зокрема відомству невідомо щодо планів перенести пам’ятник на іншу локацію чи остаточно демонтувати його.

“Щодо решти питань, зазначених у Вашому запиті, у МКНІП інформація відсутня”, – відповіли у Мінкульті.

У цьому контексті варто зауважити, що​ в Українському інституті національної пам’яті​ раніше заявляли, що​ пам’ятник Миколі Щорсу перенесуть у музей “Парк радянського періоду” в Спадщанському лісі у Сумській області. ​

У 2017 Київрада році підтримала це рішення, однак невдовзі після цього мер столиці Віталій Кличко не погодився з цим, адже, за його словами, пам’ятник Миколі Щорсу – це один з найгарніших пам’ятників у Європі.

ДОВІДКА: пам’ятник Миколі Щорсу був встановлений у 1954 році на перетині​ нинішніх вулиці ​Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка з нагоди 300-річчя Переяславської ради.

Авторами монумента стали скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов і Олексій Заваров.​ ​Ідея ​встановлення ​ пам’ятника Щорсу у Києві виникла у 1936 році за наказом Йосипа Сталіна.

З початком Другої світової роботи зупинилися. Після війни пішу скульптуру полководця планували встановити на площі Льва Толстого. Та зрештою, у 1949 році пішу статую замінили на кінну і вирішили встановити на бульварі Тараса Шевченка.​

До цього на місці пам’ятника Миколі Щорсу у 1872–1926 роках був пам’ятник Олексію Бобринському — будівничому залізниці у Києві.