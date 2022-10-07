Про це повідомляє Big Kyiv.
Коментуючи ситуацію щодо пам’ятника Щорсу у Мінкульті заявили, що їм не надходило жодних подань від профільних департаментів КМДА щодо перенесення чи вилучення цього об’єкту з Державного реєстру нерухомих пам’яток.
“Пам’ятник військовому діячеві М. О. Щорсу» на бульварі Т. Г. Шевченка у м. Києві як пам’ятка монументального мистецтва національного значення занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 No 928, охоронний No 260055-Н). Інформуємо, що на момент підготовки зазначеного листа, подання про перенесення зазначеної пам’ятки чи вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України до МКІП не надходило”, – мовиться у відповіді за підписом державного секретаря Мінкульту Юрія Лещука.
У Мінкульті також зазначили, що не знають, що буде з пам’ятником надалі. Зокрема відомству невідомо щодо планів перенести пам’ятник на іншу локацію чи остаточно демонтувати його.
“Щодо решти питань, зазначених у Вашому запиті, у МКНІП інформація відсутня”, – відповіли у Мінкульті.
У цьому контексті варто зауважити, що в Українському інституті національної пам’яті раніше заявляли, що пам’ятник Миколі Щорсу перенесуть у музей “Парк радянського періоду” в Спадщанському лісі у Сумській області.
У 2017 Київрада році підтримала це рішення, однак невдовзі після цього мер столиці Віталій Кличко не погодився з цим, адже, за його словами, пам’ятник Миколі Щорсу – це один з найгарніших пам’ятників у Європі.
ДОВІДКА: пам’ятник Миколі Щорсу був встановлений у 1954 році на перетині нинішніх вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка з нагоди 300-річчя Переяславської ради.
Авторами монумента стали скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов і Олексій Заваров. Ідея встановлення пам’ятника Щорсу у Києві виникла у 1936 році за наказом Йосипа Сталіна.
З початком Другої світової роботи зупинилися. Після війни пішу скульптуру полководця планували встановити на площі Льва Толстого. Та зрештою, у 1949 році пішу статую замінили на кінну і вирішили встановити на бульварі Тараса Шевченка.
До цього на місці пам’ятника Миколі Щорсу у 1872–1926 роках був пам’ятник Олексію Бобринському — будівничому залізниці у Києві.
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