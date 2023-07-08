Джерело: Ганна Маляр у Telegram.

Заступниця очільника Міноборони зауважила, що Сили оборони України – це армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів і назвала 10 унікальних фактів про визвольну війну України.

500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни;

реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни; Цю війну можна впевнено вважати “першою війною безпілотників” . Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотними літальними апаратами не має аналогів у світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Ми першими у світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.

. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотними літальними апаратами не має аналогів у світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Ми першими у світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони. Протиповітряна оборона України вперше у світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.

новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК. Наступальні дії ЗСУ спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника – як в озброєнні, так і в кількості особового складу.

з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника – як в озброєнні, так і в кількості особового складу. 5000 жінок на лінії вогню з-понад 42 тисяч жінок у ЗСУ.

з-понад 42 тисяч жінок у ЗСУ. Створено унікальну систему надання допомоги пораненим , якої нема ніде у світі, – Єдиний медичний простір. Це об‘єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат – до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій.

, якої нема ніде у світі, – Єдиний медичний простір. Це об‘єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат – до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій. Професійне та ретельне планування наступальних операцій нашим командуванням має наслідком унікальний факт – сторона, що наступає зазнає значно менших втрат, ніж та, що знаходиться в обороні.

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,- Джон Першинг, генерал армії США часів Першої світової. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів. “Цифра-зброя”. Протягом 500 днів війни впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням: бойова система управління тактичної ланки “Кропива”; платформа з ситуаційної обізнаності Delta; cервіс підтримки логістичних операцій НАТО “LOGFAS”; проєкт “Очі”.

Окрім цього, сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підсумувала 500 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона нагадала найважливіші події війни.