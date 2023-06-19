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У міноборони РФ заявили про створення Пентагоном «армії бойових комарів»

19 червня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов в офіційному виступі заявив, що США "досягли успіху в розведенні бойових комарів-переносників вірусів і знаходяться на високому технічному рівні готовності до їх застосування проти російських солдатів".

Понеділок, 19 червня 2023, 22:53
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Джерело: пресслужба міноборони РФ

За словами Кирилова, Пентагон продовжує спроби “отримання популяцій переносників, збудники яких не поширюються ними в природних умовах, таких як гарячка Ебола, гепатит B, СНІД та тяжкий гострий респіраторний синдром”. Щобільше, він заявив, що вже вдалося вивести комарів, інфікованих вірусом гепатиту B.

На переконання представника міноборони РФ нині США шукають “оптимальні умови для досягнення найбільшої ефективності застосування інфікованих комах і кліщів”. Кирилов запевнив, що як полігон розглядаються території інших держав, зокрема України.

Також він додав, що нібито “найпридатнішою місцевістю може стати затоплена внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС Херсонська область”.

Кирилов продовжив власні припущення, заявивши, що про “високий технічний рівень готовності США до застосування бойових комарів” свідчить патент на безпілотник, що, за його словами “призначений для перенесення цих комах”.

При укусі комарі здатні інфікувати військовослужбовців небезпечною інфекцією, наприклад, такою, як малярія. В описі патенту наголошується, що заражений військовослужбовець не здатний виконувати поставлені перед ним бойові завдання”, — розповів росіянин в офіційній доповіді.

Раніше міноборони РФ вже звинувачувало США та Україну в намірі застосувати безпілотники з бойовими комарами. У жовтні 2022 року РФ скликала засідання Ради безпеки ООН у зв’язку “з підготовкою України до застосування біологічної зброї”.

На засіданні представник РФ Василь Небензя наголошував, що у США є запатентований “дрон для перенесення заражених небезпечним вірусом комарів”.

Своєю чергою, представник Албанії під час виступу заявив, що росіяни своєю пропагандою відверто завантажують Раду безпеки непотрібною роботою. Він зауважив, що це вже вчетверте чи вп’яте, коли одна і таж сама делегація скликає по тій же темі засідання “з нікчемним результатом”.

“Так ось я ставлю запитання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?” – запитав дипломат.

Він наголосив, що вкотре жодних доказів заяв постпреда РФ не існує.

Рада безпеки не може підігравати пропаганді РФ, пояснив він, яка полюбляє виступати, “впивається” своєю брехнею та викривляє реальність.

Ходжа, резюмуючи свій виступ, поставив риторичне запитання: “як ці самі комарі робили б відмінність між росіянами та українцями?”.

Теги: бойові комарі, заяви, ізоляція Росії, Пентагон, РФ

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