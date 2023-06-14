14 червня уряд ФРН ухвалив Стратегію національної безпеки – як відповідь на низку безпекових викликів, для захисту Німеччини та безпеки на всьому європейському континенті.

Джерело: пресслужба уряду Німеччини

Як зазначив канцлер Олаф Шольц, уряд вперше в історії Німеччини розробив Стратегію національної безпеки. Наголосив, що стратегія є важливим внеском у гарантування безпеки населення ФРН.

Політичне середовище країни за минулі півтора року суттєво змінилося, зокрема, Шольц акцентував на повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

Без безпеки немає ні свободи, ні стабільності, ні процвітання”, – наголосив канцлер.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що агресивна війна Росії проти України показала, “що мир і свобода не падають з неба”. Додавши, що виклики для безпеки Німеччини проходять через усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору чи чистоти води.

Стратегія базується на трьох “центральних вимірах” політики безпеки: обороноздатність, стійкість та стабільність. У документі зазначили, що нині та у найближчому майбутньому “РФ є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні”.

Тож основним завданням політики безпеки є гарантування населенню “миру, свободи та безпеки в майбутньому”. Для цього Німеччина повинна мати можливість захищати себе та своїх союзників.

З цією метою Федеральний уряд залишається непохитно відданим НАТО та ЄС, мовиться у документі. Бундесвер буде стабільно зміцнюватися, щоб гарантувати свою основну місію – захист країни та Альянсу.

Німецький уряд продовжує брати на себе відповідальність за врегулювання міжнародної кризи. Адже безпека Німеччини нерозривно пов’язана з безпекою та стабільністю інших регіонів світу”, – наголосили у документі.

За словами Бербок, Стратегію нацбезпеки спрямовано не лише на федеральний уряд, а й на суспільство в цілому.

Стратегія безпеки працюватиме, лише якщо ми закріпимо її на європейському та трансатлантичному рівнях. Необхідна значно тісніша співпраця з партнерами на інших континентах”.

Робота над новою стратегією нацбезпеки ініціювали ще восени 2021 року. Повномасштабне російське вторгнення до України змусило авторів документа значно змінити початкову концепцію.