Джерело: пресслужба уряду Німеччини
Як зазначив канцлер Олаф Шольц, уряд вперше в історії Німеччини розробив Стратегію національної безпеки. Наголосив, що стратегія є важливим внеском у гарантування безпеки населення ФРН.
Політичне середовище країни за минулі півтора року суттєво змінилося, зокрема, Шольц акцентував на повномасштабному вторгненні РФ в Україну.
Без безпеки немає ні свободи, ні стабільності, ні процвітання”, – наголосив канцлер.
Своєю чергою, міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що агресивна війна Росії проти України показала, “що мир і свобода не падають з неба”. Додавши, що виклики для безпеки Німеччини проходять через усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору чи чистоти води.
Стратегія базується на трьох “центральних вимірах” політики безпеки: обороноздатність, стійкість та стабільність. У документі зазначили, що нині та у найближчому майбутньому “РФ є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні”.
Тож основним завданням політики безпеки є гарантування населенню “миру, свободи та безпеки в майбутньому”. Для цього Німеччина повинна мати можливість захищати себе та своїх союзників.
З цією метою Федеральний уряд залишається непохитно відданим НАТО та ЄС, мовиться у документі. Бундесвер буде стабільно зміцнюватися, щоб гарантувати свою основну місію – захист країни та Альянсу.
Німецький уряд продовжує брати на себе відповідальність за врегулювання міжнародної кризи. Адже безпека Німеччини нерозривно пов’язана з безпекою та стабільністю інших регіонів світу”, – наголосили у документі.
За словами Бербок, Стратегію нацбезпеки спрямовано не лише на федеральний уряд, а й на суспільство в цілому.
Стратегія безпеки працюватиме, лише якщо ми закріпимо її на європейському та трансатлантичному рівнях. Необхідна значно тісніша співпраця з партнерами на інших континентах”.
Робота над новою стратегією нацбезпеки ініціювали ще восени 2021 року. Повномасштабне російське вторгнення до України змусило авторів документа значно змінити початкову концепцію.
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